O Mundo Cotidiano

Barco com Greta Thunberg e ativistas chega a porto de Israel após ser interceptado

Publicado em 12 de Junho de 2025 às 20:15

12 jun 2025 às 20:15
Greta Thunberg Crédito: Reprodução/Instagram
Nesta semana, o barco Madleen, que levava Greta Thunberg e outros ativistas, chegou a Israel na segunda-feira (9) depois de ser interceptado por forças israelenses no Mar Mediterrâneo. O grupo afirmava que viajava para a Faixa de Gaza para levar ajuda humanitária. A embarcação foi escoltada pela Marinha de Israel até o porto de Ashdod. Os 12 ativistas passaram por exames médicos, segundo o Ministério das Relações Exteriores israelense. A viagem foi organizada pela Freedom Flotilla Coalition. No domingo (8), a equipe da embarcação afirmou que estava sob ataque, que o barco tinha sido cercado por drones e que militares israelenses subiram a bordo. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 12-06-25

