Atentado em Moscou: entenda o conflito!

O grupo terrorista Estado Islâmico, que reivindicou autoria do atentado em uma casa de show em Moscou com mais de cem mortos, disse, na última seman, que o ataque é parte de uma "guerra violenta" contra países que combatem o islã. O presidente russo, Vladimir Putin, disse ter prendido os quatro e mais sete pessoas que participaram do planejamento e da execução do ataque que deixou mais de cem mortos na região de Moscou. As informações foram divulgadas pelo governo russo no sábado (23). Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!