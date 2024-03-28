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Atentado em Moscou: entenda o conflito!

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 28 de Março de 2024 às 17:25

Publicado em 

28 mar 2024 às 17:25
Bandeira da Rússia e elementos com conceito sobre sanções
Bandeira da Rússia e elementos com conceito sobre sanções Crédito: Freepik
O grupo terrorista Estado Islâmico, que reivindicou autoria do atentado em uma casa de show em Moscou com mais de cem mortos, disse, na última seman, que o ataque é parte de uma "guerra violenta" contra países que combatem o islã. O presidente russo, Vladimir Putin, disse ter prendido os quatro e mais sete pessoas que participaram do planejamento e da execução do ataque que deixou mais de cem mortos na região de Moscou. As informações foram divulgadas pelo governo russo no sábado (23). Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 28-03-24

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