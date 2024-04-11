Ataques e mísseis: Irã e Israel voltam a trocar ameaças após bombardeio de consulado

Líderes de Irã e de Israel voltaram a trocar ameaças na quarta-feira (10), nove dias após um ataque israelense contra o consulado iraniano em Damasco, na Síria. O bombardeio do dia 1º de abril matou um comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã e outras seis pessoas. O episódio aumentou as tensões no Oriente Médio. Na quarta-feira, durante um discurso para marcar o fim do Ramadã — período sagrado para os muçulmanos — o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, voltou a prometer uma resposta ao ataque israelense na Síria. Este é o tema de O Mundo Cotidiano, com a comentarista Paula Favarato. Ouça a conversa completa!