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Ataques e mísseis: Irã e Israel voltam a trocar ameaças após bombardeio de consulado

Quem explica é a comentarista Paula Favarato!

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 19:40

Publicado em 

11 abr 2024 às 19:40
O Mundo Cotidiano - Paula Favarato
O Mundo Cotidiano - Paula Favarato Crédito: CBN Vitória
Líderes de Irã e de Israel voltaram a trocar ameaças na quarta-feira (10), nove dias após um ataque israelense contra o consulado iraniano em Damasco, na Síria. O bombardeio do dia 1º de abril matou um comandante sênior da Guarda Revolucionária do Irã e outras seis pessoas. O episódio aumentou as tensões no Oriente Médio. Na quarta-feira, durante um discurso para marcar o fim do Ramadã — período sagrado para os muçulmanos — o aiatolá Ali Khamenei, líder supremo do Irã, voltou a prometer uma resposta ao ataque israelense na Síria. Este é o tema de O Mundo Cotidiano, com a comentarista Paula Favarato. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 11-04-24

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