Ataques do 11 de setembro, como aconteceram?

Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram atacados em uma série de ações terroristas que deixaram quase três mil mortos. Naquela terça-feira, quatro aviões foram sequestrados e dois deles se chocaram contra as Torres Gêmeas em Nova York. Além dos dois aviões que avançaram contra o World Trade Center, membros da rede Al-Qaeda arremessaram um terceiro avião contra o Pentágono. A quarta aeronave sequestrada caiu na Pensilvânia antes de atingir seu destino – que parecia ser a capital Washington DC. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato recorda a história. Ouça a conversa completa!