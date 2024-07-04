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Ataques do 11 de setembro, como aconteceram?

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 04 de Julho de 2024 às 18:04

Publicado em 

04 jul 2024 às 18:04
11 de setembro
Data: 06/09/2013 - Atentado terrorista contra as Torres do World Trade Center, em Nova York, nos Estados Unidos no dia 11 de setembro de 2001 - Editoria: Cidade - Foto: - GZ Crédito: Arquivo/AG
Em 11 de setembro de 2001, os Estados Unidos foram atacados em uma série de ações terroristas que deixaram quase três mil mortos. Naquela terça-feira, quatro aviões foram sequestrados e dois deles se chocaram contra as Torres Gêmeas em Nova York. Além dos dois aviões que avançaram contra o World Trade Center, membros da rede Al-Qaeda arremessaram um terceiro avião contra o Pentágono. A quarta aeronave sequestrada caiu na Pensilvânia antes de atingir seu destino – que parecia ser a capital Washington DC. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato recorda a história. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 04-07-24

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