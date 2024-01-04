Ataque terrorista no Irã: como fica a geopolítica mundial?

Nesta edição de "O Mundo Cotidiano" , a comentarista Paula Favarato explica o que está acontecendo no Irã. Na última quarta-feira (3), duas explosões mataram e feriram pessoas que caminhavam em procissão para o túmulo de Qassem Soleimani, general iraniano morto em 2020 por um ataque com drone dos Estados Unidos.

"Quem trabalha com geopolítica sempre se preocupa muito com o ano que já começa com essas instabilidades geopolíticas (...). O Irã protagonizou um atentado terrorista com mais de 100 mortos. Esse é, segundo a história do Irã, o atentando mais violento desde a Revolução de 1979", destacou a professora. Ouça a conversa completa!