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Ataque terrorista no Irã: como fica a geopolítica mundial?

Ouça as análises da comentarista Paula Favarato

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 18:14

Publicado em 

04 jan 2024 às 18:14
Geopolítica
Geopolítica Crédito: Pexels
Nesta edição de "O Mundo Cotidiano", a comentarista Paula Favarato explica o que está acontecendo no Irã. Na última quarta-feira (3), duas explosões mataram e feriram pessoas que caminhavam em procissão para o túmulo de Qassem Soleimani, general iraniano morto em 2020 por um ataque com drone dos Estados Unidos. 
"Quem trabalha com geopolítica sempre se preocupa muito com o ano que já começa com essas instabilidades geopolíticas (...). O Irã protagonizou um atentado terrorista com mais de 100 mortos. Esse é, segundo a história do Irã, o atentando mais violento desde a Revolução de 1979", destacou a professora. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 04-01-24

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