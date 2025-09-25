Assembleia Geral da ONU: por que o Brasil sempre abre as sessões?

Nesta semana, a Assembleia Geral das Nações Unidas, principal órgão deliberativo da ONU, realiza sua 80ª edição em meio a um período de turbilhão na diplomacia global. A sessão deste ano, que teve início em 9 de setembro, conta com delegações de todos os 193 Estados-membros da ONU, que têm representação igual em uma base de "um Estado, um voto". Ao contrário de outros órgãos da ONU, como o Conselho de Segurança, todos os membros têm o mesmo poder para votar resoluções na Assembleia Geral, único fórum onde todos os países estão representados. Como é de costume, o líder do Brasil, o presidente Lula, foi o primeiro a falar no evento, seguido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, representante do país anfitrião. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato traz detalhes do que rola por lá. Ouça a conversa completa!