Apartheid: entenda o que foi o regime e como ele foi derrubado

O apartheid foi um regime político de segregação racial que durou quase meio século e terminou na década de 1990, na África do Sul. O apartheid, ou "desenvolvimento separado das raças" em afrikaner, sistematizou, a partir de 1948, a segregação praticada desde o século XVII pelos primeiros colonos holandeses. Instaurado pelo Partido Nacional (PN), que dominou a vida política do país de 1948 a 1994, este sistema se apoiava em três pilares: a lei sobre a classificação da população; a lei da habitação separada; e a lei sobre a terra. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, Paula Favarato explica em que consistia esse sistema e como ele foi derrubado. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 13-10-22