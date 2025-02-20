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Amazônia: quais os desafios para proteger o ecossistema?

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 20 de Fevereiro de 2025 às 16:57

Publicado em 

20 fev 2025 às 16:57
Amazônia
Amazônia é parte fundamental do Brasil Crédito: Mario Oliveira/MTUR
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato debate quais os principais desafios para manter a Amazônia protegida e próspera. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 20-02-25

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