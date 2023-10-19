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O Mundo Cotidiano

A influência dos Estados Unidos na guerra entre Hamas e Israel

Ouça a análise da comentarista Paula Favarato

Publicado em 19 de Outubro de 2023 às 18:02

Publicado em 

19 out 2023 às 18:02
Joe Biden
Joe Biden Crédito: MANUEL BALCE CENETA / AP
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato continua falando sobre a influência dos Estados Unidos no conflito entre Hamas e Israel. "Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 19-10-23

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