A eleição da nova presidente do México; entenda a geopolítica do país

A candidata Claudia Sheinbaum obteve, no último dia 2 de junho, vitória nas eleições presidenciais do México — e será a primeira presidente mulher do país. Segundo as projeções do resultado oficial feitas pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE) com base em contagem rápida de amostras pelo país, Sheinbaum conquistou entre 58,3% e 60,7% dos votos, derrotando com folga sua principal adversária, a empresária Xóchitl Gálvez, que obteve entre 26,6% e 28,6% dos votos. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. As eleições do México, a geopolítica do país e suas implicações. Ouça a conversa completa!