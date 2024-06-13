Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

O Mundo Cotidiano

A eleição da nova presidente do México; entenda a geopolítica do país

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 13 de Junho de 2024 às 17:06

Publicado em 

13 jun 2024 às 17:06
Claudia Sheinbaum, eleita presidente do México
Claudia Sheinbaum, eleita presidente do México Crédito: MARCO UGARTE/ASSOCIATED PRESS
A candidata Claudia Sheinbaum obteve, no último dia 2 de junho, vitória nas eleições presidenciais do México — e será a primeira presidente mulher do país. Segundo as projeções do resultado oficial feitas pelo Instituto Nacional Eleitoral (INE) com base em contagem rápida de amostras pelo país, Sheinbaum conquistou entre 58,3% e 60,7% dos votos, derrotando com folga sua principal adversária, a empresária Xóchitl Gálvez, que obteve entre 26,6% e 28,6% dos votos. Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato fala sobre o assunto. As eleições do México, a geopolítica do país e suas implicações. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 13-06-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus
34° Recall de Marcas se aproxima e gera grande expectativa para o mercado capixaba
Torcida brasileira
Seleção vê vaias virarem festa em noite de apoio de organizada profissional

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados