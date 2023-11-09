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2° turno das eleições na Argentina: como o resultado impacta a economia brasileira?

Ouça os comentários de Paula Favarato

Publicado em 09 de Novembro de 2023 às 17:57

Publicado em 

09 nov 2023 às 17:57
Candidatos à presidência na Argentina, Sergio Massa e Javier Milei vão para o 2º turno
Candidatos à presidência na Argentina, Sergio Massa e Javier Milei vão para o 2º turno Crédito: Natacha Pisarenko e Daniel Jayo/AP
Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato conversa diretamente de Buenos Aires, na Argentina, sobre o processo eleitoral do país. No dia 19 de novembro, entre 8h e 18h, eleitores argentinos irão às urnas decidir quem será o próximo presidente. Os candidatos mais votados e que se enfrentam no segundo turno são Sergio Massa e Javier Milei. Segundo a comentarista, independente do resultado, a economia brasileira pode ser diretamente impactada.
"A Argentina é o nosso terceiro maior parceiro comercial, perdendo apenas para China e Estados Unidos. Ou seja, o processo eleitoral argentino influencia diretamente no panorama econômico brasileiro", destacou. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 09-11-23

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