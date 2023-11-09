2° turno das eleições na Argentina: como o resultado impacta a economia brasileira?

Nesta edição de O Mundo Cotidiano, a comentarista Paula Favarato conversa diretamente de Buenos Aires, na Argentina, sobre o processo eleitoral do país. No dia 19 de novembro, entre 8h e 18h, eleitores argentinos irão às urnas decidir quem será o próximo presidente. Os candidatos mais votados e que se enfrentam no segundo turno são Sergio Massa e Javier Milei. Segundo a comentarista, independente do resultado, a economia brasileira pode ser diretamente impactada.