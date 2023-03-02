1 ano da Guerra Ucrânia x Rússia: como estão os países, e como o Brasil se articula

O último dia 24 de fevereiro marcou no calendário o primeiro ano desde o início da guerra entre Ucrânia e Rússia. As tropas russas invadiram por terra, mar e água o território ucraniano, promovendo cenas de destruição. Nesta edição do Mundo Cotidiano, a professora de geografia Paula Favarato traz uma retrospectiva do cenário, explica como estão os países atualmente e como o Brasil tem se articulado na política internacional, inclusive sugerindo uma saída diplomática. Ouça a conversa completa!