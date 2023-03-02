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O Mundo Cotidiano

1 ano da Guerra Ucrânia x Rússia: como estão os países, e como o Brasil se articula

Quem explica é a comentarista Paula Favarato

Publicado em 02 de Março de 2023 às 17:56

Publicado em 

02 mar 2023 às 17:56
Guerra na Ucrânia
Edifício destruído após um ataque com foguete na cidade de Kiev, na Ucrânia, em março de 2022 Crédito: Emilio Morenatti/Associated Press/Estadão Conteúdo
O último dia 24 de fevereiro marcou no calendário o primeiro ano desde o início da guerra entre Ucrânia e Rússia. As tropas russas invadiram por terra, mar e água o território ucraniano, promovendo cenas de destruição. Nesta edição do Mundo Cotidiano, a professora de geografia Paula Favarato traz uma retrospectiva do cenário, explica como estão os países atualmente e como o Brasil tem se articulado na política internacional, inclusive sugerindo uma saída diplomática. Ouça a conversa completa!
O Mundo Cotidiano - 02-03-23

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