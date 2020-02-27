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EM CARTAZ

"O Homem Invisível" e "Você Não Estava Aqui"

Estreias da semana nos cinemas capixabas

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 16:47

Publicado em 

27 fev 2020 às 16:47
No Em Cartaz desta quinta-feira (27), Rafael Braz destacou os longa-metragens que estreiam nos cinemas capixabas. O primeiro é "O Homem Invisível". refilmagem do clássico de 1933. Já o segundo filme é "Você Não Estava Aqui", nomeado para a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes. Confira!
 
SINOPSES: 
O Homem Invisível: Refilmagem do clássico de 1933. Na trama, um cientista brilhante descobre como se tornar invisível. Mas sua invenção acaba custando sua sanidade.
Você Não Estava Aqui: Após a crise financeira de 2008, Ricky e sua família se encontram em situação financeira precária. Ele decide adquirir uma pequena van, na intenção de trabalhar com entregas, enquanto sua esposa luta para manter a profissão de cuidadora. No entanto, o trabalho informal não traz a recompensa prometida, e aos poucos os membros da família passam a ser jogados uns contra os outros.

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