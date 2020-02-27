"O Homem Invisível" e "Você Não Estava Aqui"

No Em Cartaz desta quinta-feira (27), Rafael Braz destacou os longa-metragens que estreiam nos cinemas capixabas. O primeiro é "O Homem Invisível". refilmagem do clássico de 1933. Já o segundo filme é "Você Não Estava Aqui", nomeado para a Palma de Ouro do Festival de Cinema de Cannes. Confira!

Você Não Estava Aqui: Após a crise financeira de 2008, Ricky e sua família se encontram em situação financeira precária. Ele decide adquirir uma pequena van, na intenção de trabalhar com entregas, enquanto sua esposa luta para manter a profissão de cuidadora. No entanto, o trabalho informal não traz a recompensa prometida, e aos poucos os membros da família passam a ser jogados uns contra os outros.