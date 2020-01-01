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O ano no Congresso: a repercussão de 2019 e as expectativas para 2020

Américo Bedê analisa o ano que passou no Congresso e fala sobre as expectativas quanto ao ano que chegou.

Publicado em 01 de Janeiro de 2020 às 10:18

Publicado em 

01 jan 2020 às 10:18
Congresso Nacional Crédito: Divulgação | Arquivo
O ano de 2019 foi bastante agitado no Congresso Nacional. Pautas como pacote anti-crime movimentaram os plenários e ocasionaram discussões acaloradas entre os deputados e os senadores. Pensando nisso, o comentarista Américo Bedê, em uma conversa com a jornalista Fernanda Queiroz, analisa o ano que passou no Congresso e fala sobre as novas expectativas quanto ao ano que chegou, em que várias revisões são esperadas para legislações brasileiras. Acompanhe o Me Explica Direito!
Me Explica Direito - Américo Bede - 9.21s - 01-01-20

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