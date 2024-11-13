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Você sabe como surgem os sobrenomes?

Eles podem ter origem nas características pessoais ou lugares. Ouça o comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 13 de Novembro de 2024 às 12:14

Publicado em 

13 nov 2024 às 12:14
Nonna da família De Barba, de Castelo, preparando polenta. 1990
Nonna da família De Barba, de Castelo, preparando polenta. 1990 Crédito: Cilmar Franceschetto
Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos abordar sobre a origem dos sobrenomes - onomástica [é o estudo dos nomes próprios de todos os gêneros]. Os sobrenomes têm origens variadas e surgiram de necessidades práticas e sociais em diferentes períodos históricos. À medida que as populações cresceram e se tornaram mais complexas, os nomes únicos (como João ou Maria) não eram suficientes para distinguir as pessoas umas das outras, o que levou ao desenvolvimento dos sobrenomes. Em geral, os sobrenomes surgiram a partir de quatro principais categorias: Profissões, Características Pessoais, Local de Origem (toponímica) e Patronímicos.
Inicialmente, os sobrenomes não eram fixos e podiam mudar a cada geração, especialmente os patronímicos. Com o passar do tempo, e com a introdução de registros civis e leis sobre heranças e impostos, os sobrenomes foram se estabilizando, tornando-se permanentes e passando de uma geração para outra.
A origem e a estrutura dos sobrenomes variam de acordo com as tradições culturais e linguísticas de cada região. Em alguns países, como a Rússia, os sobrenomes ainda mantêm características patronímicas, com sufixos diferentes para homens e mulheres (ex., Ivanov para homens e Ivanova para mulheres). Em países árabes, o sobrenome frequentemente reflete a genealogia completa de uma pessoa, incluindo o nome do pai, avô e bisavô.
Hoje, alguns sobrenomes continuam sendo adaptados, especialmente entre famílias que se mudam para novos países. Além disso, é comum que algumas pessoas escolham modificar ou simplificar seus sobrenomes para se adequar a uma nova cultura ou idioma. Em resumo, os sobrenomes oferecem uma rica fonte de informações sobre a história pessoal, a cultura e a geografia das famílias ao longo do tempo, conectando cada pessoa a uma herança e identidade únicas. Ouça a conversa completa!
CBN - Nostra Gente - 13-11-24.mp3

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