Você sabe como surgem os sobrenomes?

Nonna da família De Barba, de Castelo, preparando polenta. 1990 Crédito: Cilmar Franceschetto

Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos abordar sobre a origem dos sobrenomes - onomástica [é o estudo dos nomes próprios de todos os gêneros]. Os sobrenomes têm origens variadas e surgiram de necessidades práticas e sociais em diferentes períodos históricos. À medida que as populações cresceram e se tornaram mais complexas, os nomes únicos (como João ou Maria) não eram suficientes para distinguir as pessoas umas das outras, o que levou ao desenvolvimento dos sobrenomes. Em geral, os sobrenomes surgiram a partir de quatro principais categorias: Profissões, Características Pessoais, Local de Origem (toponímica) e Patronímicos.

Inicialmente, os sobrenomes não eram fixos e podiam mudar a cada geração, especialmente os patronímicos. Com o passar do tempo, e com a introdução de registros civis e leis sobre heranças e impostos, os sobrenomes foram se estabilizando, tornando-se permanentes e passando de uma geração para outra.

A origem e a estrutura dos sobrenomes variam de acordo com as tradições culturais e linguísticas de cada região. Em alguns países, como a Rússia, os sobrenomes ainda mantêm características patronímicas, com sufixos diferentes para homens e mulheres (ex., Ivanov para homens e Ivanova para mulheres). Em países árabes, o sobrenome frequentemente reflete a genealogia completa de uma pessoa, incluindo o nome do pai, avô e bisavô.

Hoje, alguns sobrenomes continuam sendo adaptados, especialmente entre famílias que se mudam para novos países. Além disso, é comum que algumas pessoas escolham modificar ou simplificar seus sobrenomes para se adequar a uma nova cultura ou idioma. Em resumo, os sobrenomes oferecem uma rica fonte de informações sobre a história pessoal, a cultura e a geografia das famílias ao longo do tempo, conectando cada pessoa a uma herança e identidade únicas. Ouça a conversa completa!