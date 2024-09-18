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“Terra da pizza e da tarantela”: sobrenomes comuns entre ítalo-capixabas oriundos do Sul da Itália

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 18 de Setembro de 2024 às 12:16

Publicado em 

18 set 2024 às 12:16
Acervo imigrantes italianos
Foto de Vitória, tirada do porto de Argolas Crédito: Acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo
Já falamos sobre a origem dos imigrantes, que a maioria é procedente do norte italiano. Mas o Espírito Santo recebeu famílias de outras regiões, como do sul. Este é o tema do “Nostra Gente”, com o comentarista Cilmar Franceschetto. Nesta quinta-feira (19) é dia de San Gennaro (São Januário), o santo padroeiro dos napolitanos: a terra da pizza e da tarantela. Confira alguns sobrenomes comuns entre os ítalo-capixabas oriundos do Sul da Itália. Ouça a conversa completa!
CBN - Nostra Gente -18-09-24.mp3

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