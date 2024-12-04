Os italianos no ES nas primeiras décadas do século XX

Capela, escola e residência do Sr. Fantin na localidade de Capitão Crédito: Acervo do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo

Nesta edição do "Nostra Gente", o comentarista Cilmar Franceschetto traz como destaque o cenário que a história dos italianos no Espírito Santo entre 1900 e 1930 é marcada por um processo de consolidação de comunidades, adaptação às condições locais e contribuição significativa ao desenvolvimento socioeconômico do estado. Esse período reflete a transição dos desafios iniciais da imigração, no final do século XIX, para uma fase de integração e expansão econômica.

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O Espírito Santo entre 1900 e 1930 vivenciou uma transição de colônia agrícola de subsistência para uma economia agroexportadora. O ciclo do café moldou o estado economicamente, enquanto a imigração europeia e o crescimento de comunidades rurais influenciaram sua formação cultural. Contudo, o estado enfrentou desafios estruturais e sociais que se tornariam mais evidentes com a crise econômica mundial no final do período.

O período é marcado pela recolonização ou expansão das áreas das antigas colônias. Com o exponencial crescimento vegetativo das famílias imigrantes, houve a necessidade de mais áreas para o plantio do café, para o tratamento do gado. As famílias procuravam também por terrenos de melhor qualidade, a oeste, a exemplo daquelas que se encontravam em áreas pertencentes aos municípios de Alfredo Chaves cujas terras eram consideradas “magras”. Dessa região, partiram os imigrantes com seus filhos e netos, já nascidos no Estado, para ocupar as antigas fazendas escravocratas em Venda Nova do Imigrante; para a Fazenda do Centro, em Castelo; para a Fazenda Burarama (ex Floresta), em Cachoeiro de Itapemirim, dentre outras. Esse período também é conhecido como o do retalhamento dos terrenos das antigas fazendas escravocratas e vendidos às famílias de imigrantes ou nacionais.

Com a disponibilidade de mais terras havia também a necessidade de braços para o trabalho. Percebe-se então, nas primeiras gerações de filhos brasileiros, um crescimento vegetativo superior ao do país de origem, aos dos pais imigrantes e comparativamente maior em relação às famílias brasileiras. Não raro uma prole entre 12 a 16 filhos por família que se distribuíam entre as fileiras para o cultivo do café, desde crianças, homens ou mulheres. Na medida em que os mais velhos se casavam havia a necessidade de um novo lote de terra, o que fazia expandir as fronteiras das antigas colônias e o necessário desmatamento para o plantio do café.

O sociólogo, Renzo Grosselli, fez as seguintes observações sobre esse tema, com base em entrevistas com descendentes de imigrantes procedentes de Trento:

"No Brasil, a família camponesa podia ver nos filhos uma fonte de riqueza. Não passariam fome e, tão logo formassem um núcleo familiar, encontrariam terra para trabalhar. Primeiramente, e por um bom tempo, ajudariam os pais a melhorar suas próprias condições de vida, com seu trabalho. E os filhos não custavam nada, excluindo-se os riscos e as penas da mãe durante a gestação e o nascimento. Mas na época isto entrava no campo da fatalidade e as próprias mulheres não consideravam a maternidade algo que dependesse da própria vontade. Agostino Bonella disse-nos: “Tenho 15 filhos. Todos os italianos tinham muitos filhos. Os filhos cresciam sem nada. Não custavam nada.” Ele contou-nos como em algumas famílias não se diferenciavam nem mesmo as roupas dos meninos e das meninas. Durante alguns anos, uns e outros eram vestidos com camisões, muito simples e pouco custosos que eram passados aos vários irmãos e irmãs. E assim exprimiu-se Natalina Mugnatto: “Tive 10 filhos. Você acha que os filhos trazem problemas? Nós tivemos um futuro melhor depois que os filhos cresceram. Uma família numerosa, saudável e que trabalha, faz o futuro.” Renzo Grosselli. Colônias Imperiais, p. 487.

Serafim Derenzi cita em seu livro, Os italianos no Espírito Santo o exemplo da família Caliman:

"Da família de Vincenzo Caliman e Maria Chiez, que trouxeram 5 filhos da Itália e mais dois nasceram no Brasil, totalizando sete pessoas. Antonio teve 13 filhos; Pedro, 4; Angelim, 15; Michele, 15; Angelina (cc Francesco Falchetto), 10; Rosa (cc Liberal Zandonadi), 13; Fioravanti (cc Maria Carnielli) 16". [fonte: Luiz Serafim Derenzi. Os italianos no Espírito Santo, p. 91]

Em seu depoimento, Celina Busato Mineti faz o seguinte relato:

"Eu casei com 19 anos. Aí vim logo morá em Venda Nova e tô aqui até hoje. Tenho 18 filhos: 10 mulheres e 8 home. Só Deus sabe como é cria 18 filho! É um trabalho que nem sei explicá, mas Deus me ajudô muito. É que a gente tinha muita fé!” [depoimento de Celina Busato Mineti, Lembranças Camponesas, p. 11].

O Movimento Pro Pátria:

A eclosão da Primeira Guerra em 1914 e os interesses da Itália em recuperar os territórios sob o domínio do império Áustro-húngaro (movimento irridentista), suscitaram o envolvimento dos imigrantes dispersos no mundo em prol da campanha militar italiana. Certamente, essa foi a primeira experiência de conexão entre as diversas colônias italianas dispersas pelo estado capixaba, que oportunamente se organizaram em rede, com o envolvimento de lideranças em diversos municípios do interior que estavam interconectadas àquelas de Vitória.

O movimento Pro Pátria nasceu em Trento, Itália, durante a Primeira Guerra Mundial e foi um movimento irridentista com o objetivo de recuperar terras que estavam sob o domínio da Áustria, mas que historicamente eram consideradas parte da Itália. Esse movimento esteve relacionado ao contexto do nacionalismo italiano e às disputas territoriais no final do século XIX e início do século XX.

Trento e Trieste eram duas regiões situadas no norte da Itália, mas, na época da Primeira Guerra Mundial, estavam sob o controle da Áustria. Essas terras eram vistas pelos italianos como territórios "irredentos" (ou seja, pertencentes por direito à Itália, mas ocupados por outros), e o movimento Pro Pátria surgiu como uma forma de mobilizar a opinião pública para a recuperação desses territórios.

O movimento Pro Pátria estava intimamente ligado ao processo de unificação da Itália, iniciado no século XIX. Havia a coleta de recursos financeiros que eram enviados para a Itália com a finalidade de apoiar as atividades militares, o que aconteceu também entre os colonos do Espírito Santo.

No Espírito Santo, a Associazione Pro Pátria, movimento possuía um jornal, o Pro Pátria, provavelmente semanal, que era distribuído entre os colonos italianos.

Os anunciantes (associados) eram proprietários de pequenas lojas comerciais ou de compra e venda de café, pertencentes à italianos ou seus descendentes, de várias localidades do Espírito Santo, principalmente de Vitória. Além das notícias sobre a guerra, o jornal divulgava as ações, eventos, notícias das diversas comunidades do interior e se posicionava em defesa dos interesses dos colonos italianos do estado.

Um exemplo, é sobre os protestos dos camponeses de Iconha que se manifestaram contra a cobrança da Taxa do Moinho, imposta pela municipalidade, que estabelecia um valor sobre o quantitativo de milho moído (fubá) em cada um dos moinhos dos municípios. Na ocasião, cerca de 120 colonos se dirigiram à Iconha para reclamar sobre o imposto e foram recebidos por soldados armados e capangas. Do total, 87 foram presos em uma sala da delegacia enquanto outros 30 se debandaram e buscaram ajuda em Alfredo Chaves.