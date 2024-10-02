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Onde tudo começa: as origens históricas da cidadania italiana

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 02 de Outubro de 2024 às 11:53

Publicado em 

02 out 2024 às 11:53
Itália, bandeira, imigração
Itália, bandeira, imigração Crédito: Pixabay
No programa do dia 11 de setembro, falamos sobre como os governantes e as principais lideranças italianas se comportaram durante o processo imigratório. Ouvimos que a Itália envidou seus esforços em fazer com que a massa de emigrantes, que partia para diversos cantos do mundo, permanecesse ligada à pátria-mãe, utilizando-se da cultura, da religiosidade, principalmente, como elementos que os manteriam firmes nessa conexão: a colonização pela emigração. Deste modo, além de manter viva a italianidade no mundo, esses emigrantes contribuiriam com o envio de recursos financeiros para seus parentes na Itália e, por outro lado, seriam consumidores, importadores dos produtos Made in Italy, o que muito contribuiu para a industrialização e o desenvolvimento da Itália. Nesta edição do “Nostra Gente”, com o comentarista Cilmar Franceschetto, detalha o tema. 
CBN - Nostra Gente - 02-10-24.mp3

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