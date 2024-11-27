Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Nostra Gente

O falar dos italianos no Espírito Santo!

Ouça a participação do comentarista Cilmar Franceschetto

Publicado em 27 de Novembro de 2024 às 12:06

Publicado em 

27 nov 2024 às 12:06
Nonno e seus bambinos em São Bento de Urania, Alfredo Chaves
Nonno e seus bambinos em São Bento de Urania, Alfredo Chaves Crédito: Cilmar Franceschetto
Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos explorar a rica diversidade linguística trazida pelos imigrantes italianos, como os camponeses vênetos, lombardos e trentinos, que preservaram seus dialetos, mesmo após a unificação da Itália, em 1861 até os dias atuais. Você sabia que os italianos que imigraram para o Espírito Santo no final do século XIX e início do século XX falavam principalmente dialetos regionais em vez do italiano padrão?
Vamos falar sobre como esses dialetos que deram origem a uma forma de comunicação única entre os imigrantes, misturando elementos do italiano, português e dialetos locais. Destacamos também a importância cultural dos dialetos nas canções folclóricas, corais italianos e nas tradições preservadas nas colônias italianas do Espírito Santo. Acompanhe esse mergulho nas raízes linguísticas dos nossos antepassados e veja como essas tradições continuam vivas em nossas comunidades!
CBN - Nostra Gente - 27-11-24.mp3

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Operação cumpre mandados contra grupo investigado por homicídios, pistolagem e fraude processual
Operação prende PMs e outros suspeitos investigados por homicídios e pistolagem no ES
Imagem de destaque
Jovem perde uma perna após ser mordida por tubarão em praia de Boa Viagem, no Recife
Imagem BBC Brasil
O caso chocante de Agostina Vega, a adolescente de 14 anos assassinada e esquartejada na Argentina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados