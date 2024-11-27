O falar dos italianos no Espírito Santo!

Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos explorar a rica diversidade linguística trazida pelos imigrantes italianos, como os camponeses vênetos, lombardos e trentinos, que preservaram seus dialetos, mesmo após a unificação da Itália, em 1861 até os dias atuais. Você sabia que os italianos que imigraram para o Espírito Santo no final do século XIX e início do século XX falavam principalmente dialetos regionais em vez do italiano padrão?
Vamos falar sobre como esses dialetos que deram origem a uma forma de comunicação única entre os imigrantes, misturando elementos do italiano, português e dialetos locais. Destacamos também a importância cultural dos dialetos nas canções folclóricas, corais italianos e nas tradições preservadas nas colônias italianas do Espírito Santo. Acompanhe esse mergulho nas raízes linguísticas dos nossos antepassados e veja como essas tradições continuam vivas em nossas comunidades!
CBN - Nostra Gente - 27-11-24.mp3