O falar dos italianos no Espírito Santo!

Nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto, vamos explorar a rica diversidade linguística trazida pelos imigrantes italianos, como os camponeses vênetos, lombardos e trentinos, que preservaram seus dialetos, mesmo após a unificação da Itália, em 1861 até os dias atuais. Você sabia que os italianos que imigraram para o Espírito Santo no final do século XIX e início do século XX falavam principalmente dialetos regionais em vez do italiano padrão?