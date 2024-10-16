“Nova Venécia”: como uma encomenda italiana para Santa Catarina veio parar no ES

Um presente que gerou confusão entre dois estados brasileiros. O Espírito Santo e Santa Catarina. Nesta edição do “Nostra Gente”, o comentarista Cilmar Franceschetto traz como destaque uma curiosidade, para lá de engraçada, envolvendo um mal-entendido com a cidade de Nova Venécia, no Estado.

Há exatos cem anos, em abril de 1924, o Navio Itália, com destino a Santa Catarina, fez uma parada no Porto de Vitória e tinha uma escultura de um leão em bronze, de São Marcos, símbolo de Veneza. A escultura tinha a inscrição: “Nova Veneza, América del Sul”. Quando o presente desembarcou, a escultura do leão alado foi levada, na verdade, para a região que viria a ser conhecida como Nova Venécia, no Estado. O leão era um presente para a região Sul do país. Por aqui, ele virou uma atração! Ouça a conversa completa!