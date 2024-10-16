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“Nova Venécia”: como uma encomenda italiana para Santa Catarina veio parar no ES

Ouça a participação do comentarista Cilmar Francesquetto

Publicado em 16 de Outubro de 2024 às 11:38

Publicado em 

16 out 2024 às 11:38
Leão Alado de Nova Venécia
Leão Alado de Nova Venécia Crédito: Biblioteca do IBGE
Um presente que gerou confusão entre dois estados brasileiros. O Espírito Santo e Santa Catarina. Nesta edição do “Nostra Gente”, o comentarista Cilmar Franceschetto traz como destaque uma curiosidade, para lá de engraçada, envolvendo um mal-entendido com a cidade de Nova Venécia, no Estado.
Há exatos cem anos, em abril de 1924, o Navio Itália, com destino a Santa Catarina, fez uma parada no Porto de Vitória e tinha uma escultura de um leão em bronze, de São Marcos, símbolo de Veneza. A escultura tinha a inscrição: “Nova Veneza, América del Sul”. Quando o presente desembarcou, a escultura do leão alado foi levada, na verdade, para a região que viria a ser conhecida como Nova Venécia, no Estado. O leão era um presente para a região Sul do país. Por aqui, ele virou uma atração! Ouça a conversa completa!
CBN - Nostra Gente - 7.15s - 16-10-24.mp3

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