Legado da influência italiana, conheça a história da Fazenda do Centro

Casarão da Fazenda do Centro, em Castelo, Sul do ES Crédito: Instituto Frei Manuel Simon (IFMS)

Um capítulo interessante da colonização do interior capixaba diz respeito à história da Fazenda do Centro, em Castelo, que comemora os 175 anos da sua fundação. Este é o tema em destaque nesta edição do "Nostra Gente", com o comentarista Cilmar Franceschetto. A propriedade era considerável, com 3.202 alqueires (155 Km²), localizada às margens do rio Caxixe, um dos afluentes do Itapemirim. O imenso casarão, de 1800 m², foi edificado por mãos dos negros escravizados, em 1845, sob o jugo do proprietário, major Antônio Machado Vieira da Cunha, quando então se iniciava o ciclo do café no Brasil.

Your browser does not support the audio element. CBN - Nostra Gente -28-08-24.mp3

Nessa mesma região, por volta de 1620, os Jesuítas, que estavam sediados em Benevente, fundaram as missões Montes do Castello, para aldeamento dos índios puris e, provavelmente, para a extração do ouro, conforme atestam alguns historiadores. Em 1705 foi a vez dos Bandeirantes, liderados por Pedro Bueno Cacunda, que retomaram a exploração aurífera nas Minas do Castello.

O próprio nome já revelava sua grandeza: Fazenda Centro do Mundo. Há relatos de que chegou a possuir, em seu auge, 600 cativos. Aparte a violência do sistema escravocrata, havia na fazenda um elenco de artistas que se apresentavam no teatro, na música e em outras atividades culturais,

expressando-se nas artes suas vivas aspirações pela tão sonhada liberdade. Com a Abolição, a fazenda logo entrou em decadência, também agravada pela queda no preço do café. Manoel Fernandes de Moura, seu proprietário na ocasião, contratou 151 imigrantes italianos, nos anos de 1888 e 1895, na tentativa de manter o empreendimento cafeeiro.

Mas foi em 1909 que a Fazenda do Centro ganhou novos rumos. O religioso espanhol, Frei Manuel Simón, reuniu sócios para aquisição dos terrenos, bem como dos seus maquinários, do casarão e das demais benfeitorias para ali instalar a Ordem dos Agostinianos Recoletos, que estava sediada em Anchieta.

Em seguida, retalhou a propriedade em lotes de 10 alqueires e os vendeu, a prazo, às famílias italianas, que estavam localizadas na região de Alfredo Chaves. A fazenda tornou-se, assim, em núcleo colonial, por iniciativa de uma congregação religiosa: único exemplo no país. E o imóvel, o centro de estudos e sede dos Agostinianos no Espírito Santo.

O casarão da fazenda fica a 11 km da cidade de Castelo. Em 1984, foi tombado como bem histórico pelo Conselho Estadual de Cultura. Foi restaurado em 2011, por força da mobilização de bravos idealizadores que, para tanto, fundaram, em 2005, o Instituto Frei Manuel Simón, que agora administra o casarão. Os recursos para a execução das obras foram angariados junto ao Governo do Estado, a Prefeitura de Castelo, além de doações da iniciativa privada, das comunidades e famílias da região.