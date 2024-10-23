"Jagunçada de Barracão": a história de três dias de terror em Santa Teresa

Jagunçada de Barracão: chacina em Santa Teresa Crédito: Secretaria de Cultura e Turismo de Santa Teresa

Nesta edição do "Nostra Gente", o comentarista Cilmar Franceschetto traz como destaque um fato ocorrido em 1897, em Barracão de Petrópolis (São João de Petrópolis) um distrito de Santa Teresa, distante 20 Km da sede municipal, que foi o episódio conhecido como "Jagunçada de Barracão", uma chacina organizada por bandidos mineiros, liderados por José Calhau, tendo como motivação principal o racismo, as atrocidades, mandos e desmandos cometidos pelo capitão José Luiz Vivaldi, imigrante italiano, que se naturalizou brasileiro, que estava há 20 anos no país, tendo sido nomeado como subdelegado, em 1893, e morador daquela pequena vila de Barracão.

O comentarista explica. O estopim da revolta contra Vivaldi foi sua atitude diante da morte de dois mineiros, naquele mesmo ano, um deles no mês de outubro: o primeiro crime foi atribuído a “um italiano” e o segundo fora cometido por Biaggio Pesci, os quais ficaram impunes, segundo Vivaldi, por falta de provas.

Diante dos fatos e motivações acima citados, deu-se início à revolta e vingança por parte dos mineiros. Nos três primeiros dias de novembro de 1897, oito pessoas foram brutalmente assassinadas, sendo quatro imigrantes italianos e quatro brasileiros. Outros quatro ficaram feridos. Casas de comércio e residências foram saqueadas e o cartório da Subdelegacia de Polícia foi incendiado, o que consumiu todos os documentos, incluindo-se os registros civis, ali guardados.

Essa chacina teve grande repercussão na época, com publicações nos principais jornais do Espírito Santo e do Brasil, e até envolveu o governo italiano que apelou ao governo capixaba para fazer justiça e solucionar os problemas.

Para contar essa história, nos baseamos no artigo do historiador Francisco Roldi Guariz “A Jagunçada de Barracão: vingança, racismo e morte na comarca de Santa Teresa/ES (1897)”,publicado na Revista do Arquivo Público do Estado do Espírito Santo, número 8, (jul./dez.2020). Em: www.ape.es.gov.br Revista do APEES

As fontes mais utilizadas pelo historiador foram os Inquéritos Policiais (APEES), jornais da época, entrevistas com descendentes e outras publicações sobre o caso.

JAGUNÇOS = Vocábulo utilizado na Guerra de CANUDOS ocorrida em 1896. Capanga, guarda-costas ou mercenário, geralmente contratado para proteger propriedades rurais ou executar ações violentas a mando de alguém.