“Do Vêneto para o Brasil”: as obras e “causos” italianos de Douglas Puppim

Cilmar Franceschetto e Douglas Puppin Crédito: Arquivo Público do Estado do Espírito Santo/Divulgação

Nesta edição do “Nostra Gente”, com o comentarista Cilmar Franschetto, vamos resgatar algumas das histórias contadas pelo escritor dos “causos italianos”, Douglas Puppin. Puppin foi um destacado médico dermatologista, escritor e pesquisador da imigração italiana, nascido em 1938 em Alfredo Chaves, Espírito Santo.

Atuou como professor na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), de 1963 a 1998. Dirigiu pesquisa pioneira e, mundialmente conhecida, sobre a incidência de câncer de pele em núcleos de imigração pomerana no Estado. Também exerceu papel político como deputado estadual em duas legislaturas pelo PMDB, entre 1983 e 1991, além de ter sido secretário de Saúde do estado em 1983.

Na literatura, Puppin deixou uma notável contribuição, publicando obras focadas na imigração italiana, como: “Do Veneto para o Brasil”( 1981) “Giovani Maria” (1982) “Assim cantava a nonna” (1988), “La vita de Vitório”(1994), “Os De Nadai: Pietro, Benemérito da libertação de Roma” (2001), “Heróis das Montanhas” (2002), “La Terra Promessa: Ribeirão do Christo, sua Gente e sua História (2007)”.

Ele foi membro da Academia Espírito-santense de Letras, ocupando a cadeira 36, e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo. Puppin faleceu em 2023, aos 84 anos. Um dos seus trabalhos mais conhecidos, “Do Vêneto para o Brasil”, ele registra a história e genealogia de diversas famílias italianas da região de Alfredo Chaves. No mesmo trabalho, relata o cotidiano dos imigrantes e suas relações com o “Novo Mundo”, como na primeira história a seguir, na qual relata uma mordida de uma cobra e, ao mesmo tempo, de como nascem os sobrenomes.

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Uma demonstração de coragem e de inteligência de um imigrante: Este caso aconteceu em São Marcos. Existia ali um italiano de nome Giuseppe Bravin. No seu terreno, existia uma pequena represa d'água que formava um pequeno tanque e que, como passar do tempo, ficou todo cheio de tábuas. Virou um brejal. Existia outro Giuseppe Bravin e, para não haver confusão, para diferenciar um do outro, passaram a chamar o Bravin do tanque de Bepi Tábora. Tábora, em italiano, significa tábua.

O Bepi Tábora trabalhava na roça e, um dia, quando capinava, uma cobra venenosa mordeu seu dedo indicador esquerdo; a mordida foi tão forte que ele sacudiu a mão várias vezes e a cobra não soltava seu dedo, Ele, com muita calma, puxou o facão que carregava na cinta, dizendo: "Você cobra maldita, quer me matar, mas desta vez você não me envenena não". Colocou o dedo sobre um toco de madeira e cortou fora. Foi o pedaço de dedo com a cobra agarrada. Esta atitude foi a melhor possível, naquela situação, pois não havia injeções naquela época e morria muita gente mordida de cobra.

É bom esclarecer que o Giuseppe Bravin - "Bepi Tábora" era casado com Luigia Bravin. Ele era analfabeto e só falava o dialeto Furlan; isto criou um fato curioso quando na sua vinda para o Brasil.

Ele, em Genova, foi chamado para dar os dados para feitura dos documentos, mas, como não entendia nada e também os outros não o entendiam, foi chamada sua esposa Luiza para responder às perguntas e ela, na hora de dar o nome dele, deu Giuseppe Bravin, quando na realidade era Giusepe Donadelo. O Bravin era o sobrenome da Luiza e não do Bepi Tábora.

A Briga Do Sante Puppin com po Del Pupo (Spinharol) Uma vez o Sante Puppin brigou com o Del Pupo (Spinharol) na igreja de Araguaia. O Del Pupo chamado Spinharol não ficou satisfeito e como depois da reza o Sante Puppin foi pra casa, ele foi atrás e na estrada jogou a mula empinada, sobre o Sante. O Sante, que na Itália era capitão da Cavalaria, sabia montar como ninguém e quando viu que a mula estava em cima dele, entrou debaixo dela e virou mula e o Del Pupo que se machucou muito.

O Spinharol não fez por menos, deu parte à polícia em Alfredo Chaves. A polícia veio e, como só existiam italianos eles não entendiam nada de português e os soldados nada de italiano - procurou saber quem poderia servir de intérprete e foram na casa de Sante Puppin, que junto com os soldados foram à casa do Del Pupo, que se encontrava acamado.