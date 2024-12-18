Cidadania italiana: como funciona o processo, filas e custos!

Nesta edição do "Nostra Gente", o comentarista Cilmar Franceschetto fala sobre as regras básicas para se obter o reconhecimento da Cidadania Italiana. A Itália reconhece esse direito a todos os descendentes, filhos, netos, bisnetos, trinetos de italiano: o princípio Jus Sanguinis. Essa legislação vem ainda do período da Unificação Italiana e foi universalizada em 1912, abrindo a possibilidade à dupla nacionalidade aos descendentes nascidos no exterior. Em 1992, uma nova Lei (Lei nº 91 de 5 de fevereiro de 1992) reforçou o jus sanguinis, estabelecendo que a cidadania italiana pode ser transmitida indefinidamente aos descendentes de italianos nascidos no exterior.

Além disso, o Governo italiano criou órgãos representativos dos italianos e seus descendentes residentes fora da Itália (o Com.It.ES em 1985 e CGIE em 1989) e em 2001 atribuiu o direito de votar e de ser votado aos italianos no exterior o que ocorreu pela primeira vez em 2006. Vamos falar sobre os números, os pedidos, as grandes filas e outros problemas que fizeram o governo italiano adotar medidas para conter a onda de pedidos de reconhecimento da cidadania, sobretaxando os serviços para quem deseja ser cidadão italiano. Ouça a conversa completa!