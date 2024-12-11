A tradição do dia de Santa Luzia entre as crianças italianas no Espírito Santo!

A tradição do dia de Santa Luzia entre as crianças italianas no ES Crédito: Convento da Penha

O Dia de Santa Luzia, celebrado em 13 de dezembro, é uma data importante na tradição italiana, especialmente em regiões como Sicília e no norte da Itália. Santa Luzia é a padroeira dos cegos e daqueles com problemas de visão, além de ser associada à luz, já que seu nome deriva do latim lux, que significa "luz". A devoção a Santa Luzia se espalhou para diversas comunidades de descendentes italianos, principalmente entre o vênetos e sicilianos, ao redor do mundo, cada uma incorporando elementos culturais locais às festividades. Ouça detalhes na participação do comentarista Cilmar Franceschetto.

As tradições religiosas na Itália e entre descendentes incluem missas e procissões: são realizadas missas especiais em honra a Santa Luzia, frequentemente acompanhadas por procissões onde a imagem da santa é carregada pelas ruas. Em Siracusa, Sicília, onde Santa Luzia nasceu e foi martirizada, as celebrações incluem uma grande procissão com a relíquia da santa acompanhada de festejos populares, com pratos típicos, sorteios e rifas.

PARTICIPAÇÃO DAS CRIANÇAS:

As crianças desempenham um papel central nas celebrações de Santa Luzia, no Norte da Itália, Vêneto e Lombardia, especialmente nas províncias de Verona e Bérgamo.

Algumas tradições envolvem:

• Presentes: Em certas localidades, Santa Luzia é vista como uma figura semelhante ao Papai Noel, trazendo presentes para as crianças. Na noite anterior, as crianças deixam feno ou comida para o burro da santa e colocam sapatos ou pratos para receber doces.

• Desfiles e encenações: Em muitas cidades, as crianças participam de desfiles, vestidas com roupas típicas ou encenando histórias da vida de Santa Luzia.

ORIGEM DA CELEBRAÇÃO:

A veneração de Santa Luzia começou pouco tempo após seu martírio, que ocorreu em 304 d.C., durante a perseguição do imperador romano Diocleciano. Seu culto se espalhou rapidamente pela Europa devido à sua popularidade entre os cristãos e sua associação com milagres relacionados à visão. Na Idade Média, a data de 13 de dezembro também marcava um período próximo ao solstício de inverno no calendário juliano, reforçando o simbolismo da luz.

A devoção a Santa Luzia continua forte, simbolizando esperança, luz e proteção, especialmente para crianças e aqueles que enfrentam dificuldades visuais. Luzia nasceu na cidade de Siracusa em 23 de março do ano de 283 e morreu mártir em 13 de dezembro de 304. Seu corpo foi levado por um general bizantino para Constantinopla (atual Istambul) anos depois, em 1040. Mas em 1204, os venezianos saquearam a cidade bizantina e um dos tesouros levados durante esta ação foi o corpo de Santa Luzia.