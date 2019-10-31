Minuto do Vinho tira dúvidas dos ouvintes

No Minuto do Vinho desta quinta-feira (31), Luiz Cola aproveitou para tirar as principais dúvidas dos ouvintes: como harmonizar vinho e pizza; sugestões de espumantes nacionais, entre outras explicações. Confira!
Minuto do Vinho - 31-10-19
Publicado em 31 de Outubro de 2019 às 17:20
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