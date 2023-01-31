'Voltamos às aulas! Mas precisa ser diferente!': os desafios aos professores

Recentemente foi destaque a notícia do ChatGPT que "escreve" um texto perfeito para os universitários. Também viralizou o vídeo em que o menino pedia a Alexa para dar o resultado das operações matemáticas. "Ou seja, tudo isso coloca em xeque o papel do professor nesse retorno às aulas. Mudanças são necessárias tanto no plano das metodologias como das avaliações e o foco no desenvolvimento das pessoas no que se refere às soft skills tem sido pauta em todos os congressos, artigos e um apelo do mundo corporativo. Estamos no momento de mudança do papel do professor?". Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!