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Meu Filho na Escola

'Voltamos às aulas! Mas precisa ser diferente!': os desafios aos professores

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 31 de Janeiro de 2023 às 17:40

Publicado em 

31 jan 2023 às 17:40
Sala de aula
Sala de aula Crédito: Shutterstock
Recentemente foi destaque a notícia do ChatGPT que "escreve" um texto perfeito para os universitários. Também viralizou o vídeo em que o menino pedia a Alexa para dar o resultado das operações matemáticas. "Ou seja, tudo isso coloca em xeque o papel do professor nesse retorno às aulas. Mudanças são necessárias tanto no plano das metodologias como das avaliações e o foco no desenvolvimento das pessoas no que se refere às soft skills tem sido pauta em todos os congressos, artigos e um apelo do mundo corporativo. Estamos no momento de mudança do papel do professor?". Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 31-01-23

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