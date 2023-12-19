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Meu Filho Na Escola

Vivemos uma fase de "alunos tarefeiros"?

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 17:52

Publicado em 

19 dez 2023 às 17:52
Dever de casa
Dever de casa Crédito: Pexels
O tema da redação da Fuvest 2024, de São Paulo, dos vestibulares mais concorridos do país, foi o tema "Educação básica e formação profissional: entre a multitarefa e a reflexão". A Fuvest propôs uma discussão a respeito do papel da educação básica e da formação profissional. O que deveria prevalecer? A multitarefa ou a reflexão? Vivemos uma fase de "alunos tarefeiros", focado apenas na realização de atividades formais? Este é o tema do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 19-12-23

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