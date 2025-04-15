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Meu Filho na Escola

Violência escolar: o que tem acontecido nas escolas do País?

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 15 de Abril de 2025 às 17:27

Publicado em 

15 abr 2025 às 17:27
Violência nas escolas
Violência nas escolas Crédito: Pexels
O número de casos de violência no ambiente escolar mais do que triplicou em 10 anos, atingindo o ápice em 2023, mostra uma análise de dados nacionais da Fapesp, divulgada nesta semana. Naquele ano, segundo o Ministério de Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), 13,1 mil pacientes foram atendidos em serviços públicos e privados de saúde, após se automutilarem, tentarem suicídio ou sofrerem ataques psicológicos e físicos no contexto educacional. Em 2013, houve 3,7 mil episódios. As informações são do "G1". Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 15-04-25

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