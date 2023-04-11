Violência escolar e bullying: como os pais podem tratar o assunto com os filhos?

A violência está online e preocupa a pais, responsáveis, autoridades e comunidade escolar. Está no cotidiano com palavras, intolerância e desrespeito que, muitas vezes, se materializam no bullying. Ela invadiu os espaços e crianças e adolescentes precisam ser olhados, acolhidos e precisam, principalmente, saber lidar com isso. Você tem conversado com seu/sua filho/a sobre a violência que aparece com muitas faces na escola? Como é o seu controle da vida dele/a online? Este é o tema em destaque com a comentarista Juliana Santos no Meu Filho Na Escola. Ouça a conversa completa!