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Meu Filho na Escola

Violência escolar e bullying: como os pais podem tratar o assunto com os filhos?

Ouça a explicação completa da comentarista Juliana Santos!

Publicado em 11 de Abril de 2023 às 18:05

Publicado em 

11 abr 2023 às 18:05
Escola; quadro
Escola; quadro Crédito: Pixabay
A violência está online e  preocupa a pais, responsáveis, autoridades e comunidade escolar. Está no cotidiano com palavras, intolerância e desrespeito que, muitas vezes, se materializam no bullying. Ela invadiu os espaços e crianças e adolescentes precisam ser olhados, acolhidos e precisam, principalmente, saber lidar com isso. Você tem conversado com seu/sua filho/a sobre a violência que aparece com muitas faces na escola? Como é o seu controle da vida dele/a online? Este é o tema em destaque com a comentarista Juliana Santos no Meu Filho Na Escola. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 11-04-23

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