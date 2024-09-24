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Meu Filho Na Escola

Uso de celular: MEC discute proibição em escolas

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 24 de Setembro de 2024 às 17:34

Publicado em 

24 set 2024 às 17:34
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia
Criança, smartphone, crianças no celular, tecnologia Crédito: Freepik
Nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos, a notícia em destaque é que o uso dos celulares em salas de aula pode estar com os dias contados. O Ministério da Educação (MEC) prepara um projeto de lei que prevê o banimento dos aparelhos nas escolas, medida que deve valer para todas as escolas do país, públicas e particulares. Segundo a pasta, a iniciativa vai dar segurança jurídica para estados e municípios que já vinham discutindo a proibição. A data de divulgação não foi confirmada.
Em julho, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) divulgou relatório no qual sugere que os celulares sejam banidos das escolas. Segundo a Unesco, restrições já são adotadas na França, nos EUA, na Finlândia, na Itália, na Espanha, em Portugal, na Holanda, no Canadá, na Suíça e no México. "A medida proposta pelo MEC de tornar lei o uso de celular tem dividido opiniões entre os especialistas. O viés da conscientização e educação precisa ser considerado para que não haja mais uma lei sem efetividade", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 24-09-24

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