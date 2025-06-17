Unesco: até 2030 faltarão 44 milhões de professores no mundo

Sem professores não existirá educação de qualidade. E sem educação é impossível alcançar o desenvolvimento sustentável. O alerta é da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). No mundo, serão precisos 44 milhões de mestres caso os países queiram alcançar educação de qualidade até 2030, como prevê o Objetivo 4 de Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, há uma pesquisa do Semesp que faltarão 240 mil profissionais. Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!