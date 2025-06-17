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Meu Filho Na Escola

Unesco: até 2030 faltarão 44 milhões de professores no mundo

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 17 de Junho de 2025 às 17:15

Publicado em 

17 jun 2025 às 17:15
Professor
Professor Crédito: Pexels
Sem professores não existirá educação de qualidade. E sem educação é impossível alcançar o desenvolvimento sustentável. O alerta é da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco). No mundo, serão precisos 44 milhões de mestres caso os países queiram alcançar educação de qualidade até 2030, como prevê o Objetivo 4 de Desenvolvimento Sustentável. No Brasil, há uma pesquisa do Semesp que faltarão 240 mil profissionais. Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 17-06-25

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