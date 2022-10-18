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Meu Filho na Escola

Um mês para o Enem: o que é preciso saber sobre a prova?

Ouça as explicações completas com a comentarista Juliana Santos

Publicado em 18 de Outubro de 2022 às 18:14

Publicado em 

18 out 2022 às 18:14
Aplicativo de celular do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio)
Aplicativo de celular do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022 vai ser aplicado em 13 e 20 de novembro. É sobre esse tema que Juliana Santos trata nesta edição do Meu Filho Na Escola. "Há muitos anos o Enem deixou de ser uma porta de entrada somente para universidades federais e passou a ser acesso para as particulares. A grande preocupação das famílias está nas notas alcançadas que compõem esse processo. A interpretação, a visão de mundo mais global, a aplicação de conceitos é a grande chave para a prova", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 18-10-22

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