Trotes violentos e punição aos estudantes: como proceder?

Imagens de um grupo de alunos realizando uma ´´masturbação coletiva`` durante uma partida de vôlei feminino da Intermed

Na última semana, vídeos de alunos da Universidade Santo Amaro (Unisa) realizando atos obscenos durante uma competição universitária tomaram conta das redes sociais. Após a repercussão, a decisão tomada pela instituição foi a de expulsar seis dos estudantes envolvidos. Segundo a defesa de alguns dos alunos, eles foram obrigados a participar do trote.