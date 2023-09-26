Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho Na Escola

Trotes violentos e punição aos estudantes: como proceder?

Ouça o que diz a comentarista Juliana Santos

Publicado em 26 de Setembro de 2023 às 17:49

Publicado em 

26 set 2023 às 17:49
Imagens de um grupo de alunos realizando uma ´´masturbação coletiva`` durante uma partida de vôlei feminino da Intermed
Imagens de um grupo de alunos realizando uma ´´masturbação coletiva`` durante uma partida de vôlei feminino da Intermed Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Na última semana, vídeos de alunos da Universidade Santo Amaro (Unisa) realizando atos obscenos durante uma competição universitária tomaram conta das redes sociais. Após a repercussão, a decisão tomada pela instituição foi a de expulsar seis dos estudantes envolvidos. Segundo a defesa de alguns dos alunos, eles foram obrigados a participar do trote.
Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos leva em conta o sentimento de "pertencimento" que muitos dos calouros sentem e analisa até que ponto os trotes de faculdades são considerados brincadeiras. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 26-09-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luis Suárez fica fora da Copa do Mundo
Bielsa explica ausência de Suárez em convocação do Uruguai: Decidi pelo que considero melhor'
Escritora e produtora cultural Cora Made participa de encontro gratuito no Espaço Thelema
Escritora Cora Made fala sobre arte e produção cultural em evento gratuito no ES
Policiais chegaram ao endereço após denúncias de que homens armados suspeitos de invadir uma residência e ameaçar moradores teriam retornado ao local
PM recupera celular furtado de delegacia durante apreensão de arma em São Mateus

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados