Trotes violentos e punição aos estudantes: como proceder?

Na última semana, vídeos de alunos da Universidade Santo Amaro (Unisa) realizando atos obscenos durante uma competição universitária tomaram conta das redes sociais. Após a repercussão, a decisão tomada pela instituição foi a de expulsar seis dos estudantes envolvidos. Segundo a defesa de alguns dos alunos, eles foram obrigados a participar do trote.
Nesta edição de Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos leva em conta o sentimento de "pertencimento" que muitos dos calouros sentem e analisa até que ponto os trotes de faculdades são considerados brincadeiras. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 26-09-23