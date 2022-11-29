Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

Tragédia em Aracruz: como fica a comunidade escolar após os atentados?

Ouça a conversa completa com a comentarista Juliana Santos

Publicado em 29 de Novembro de 2022 às 18:23

Publicado em 

29 nov 2022 às 18:23
Sala de aula, escola, retomada das aulas
Municípios retomam aulas presenciais Crédito: Pexels
Um jovem de 16 anos invadiu armado duas escolas em Aracruz, na sexta-feira (25), e matou quatro pessoas, entre elas uma criança, e deixou feridos. Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a educadora Juliana Santos explica que "dimensionar o impacto da tragédia de Aracruz é muito difícil para qualquer educador". "Estamos certos de que o medo, o sobressalto, a insegurança estarão com essas crianças e adolescentes por muito tempo e, talvez, ao longo de toda vida. É preciso trazer acolhimento e segurança para essa comunidade que foi assolada com tamanha violência", diz. Ouça a conversa completa!
MEU FILHO NA ESCOLA - 29-11-22

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trechos do Norte do ES vão ganhar terceiras faixas na BR 101; entenda!
Virginia Fonseca é hostilizada no Maracanã
'Uma das piores sensações que já senti', diz Virginia após ser hostilizada no Maracanã
Imagem de destaque
Trump propõe nova tarifa de 25% sobre mercadorias nacionais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados