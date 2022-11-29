Tragédia em Aracruz: como fica a comunidade escolar após os atentados?

Um jovem de 16 anos invadiu armado duas escolas em Aracruz, na sexta-feira (25), e matou quatro pessoas, entre elas uma criança, e deixou feridos. Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a educadora Juliana Santos explica que "dimensionar o impacto da tragédia de Aracruz é muito difícil para qualquer educador". "Estamos certos de que o medo, o sobressalto, a insegurança estarão com essas crianças e adolescentes por muito tempo e, talvez, ao longo de toda vida. É preciso trazer acolhimento e segurança para essa comunidade que foi assolada com tamanha violência", diz. Ouça a conversa completa!