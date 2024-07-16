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Meu Filho na Escola

Trabalho em grupo é importante para a rotina escolar?

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 16 de Julho de 2024 às 17:37

Publicado em 

16 jul 2024 às 17:37
Trabalho em grupo permite desenvolver habilidades dos alunos
Trabalho em grupo permite desenvolver habilidades dos alunos Crédito: Pexels
Nesta edição de "Meu Filho Na Escola", a comentarista Juliana Santos fala dos temidos trabalho em grupo. Na escola, faculdade ou trabalho, esta interação entre colegas pode resultar em momentos de tensão, mas, segundo a educadora, também pode ser uma oportunidade de potencializar ou desenvolver as habilidades dos estudantes.
"Esse é um momento intencional para o professor que deveria analisar a composição de grupos com foco no desenvolvimento das competências. A criação de grupos por afinidade pode perder a intencionalidade pedagógica e deixar de cumpri seu papel", destaca. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 16-07-24

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