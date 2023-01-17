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Meu Filho na Escola

Tendências para educação: metodologia e tecnologia que façam sentido

Ouça a conversa completa com a comentarista Juliana Santos

Publicado em 17 de Janeiro de 2023 às 17:58

Publicado em 

17 jan 2023 às 17:58
Tecnologia e Escola
Tecnologia e Escola Crédito: Pixabay
Cansamos de ouvir os estudantes, sejam crianças, jovens e adultos, que aquela aula ou conteúdo não fazia sentido. Uma das tendências da educação nos próximos anos é reconfigurar a escola de modo que seja perceptível a aplicação de conhecimentos e a integração entre eles. Esse é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. "Para isso, novas metodologias serão empregadas para que haja experiências memoráveis. Além disso, o uso da tecnologia para favorecer o pensamento crítico", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 17-01-23

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