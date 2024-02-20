Temido terceiro ano: como é o último ano da vida escolar?

Nesta edição de "Meu Filho Na Escola", a comentarista Juliana Santos fala sobre o temido terceiro ano do ensino médio. Marcando o fim do ano escolar e o começo da vida universitária para muitos alunos, o período costuma ser cheio de inseguranças e preocupação. Outro tema de destaque da educadora é o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), de 2022, que revelou que apenas 3% dos estudantes de baixa renda do Brasil demonstram ter conhecimento básico em matemática. Ouça a conversa completa!