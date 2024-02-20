Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho Na Escola

Temido terceiro ano: como é o último ano da vida escolar?

Ouça as análises da comentarista Juliana Santos

Publicado em 20 de Fevereiro de 2024 às 17:29

Publicado em 

20 fev 2024 às 17:29
Estudante
Estudante Crédito: Pexels
Nesta edição de "Meu Filho Na Escola", a comentarista Juliana Santos fala sobre o temido terceiro ano do ensino médio. Marcando o fim do ano escolar e o começo da vida universitária para muitos alunos, o período costuma ser cheio de inseguranças e preocupação. Outro tema de destaque da educadora é o resultado do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa), de 2022, que revelou que apenas 3% dos estudantes de baixa renda do Brasil demonstram ter conhecimento básico em matemática. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 20-02-24

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
6 razões pelas quais o frio pode aumentar as dores articulares
Imagem de destaque
Estudo interdisciplinar: 4 dicas para turbinar a preparação para o Enem e vestibulares
Imagem de destaque
5 chás caseiros para ajudar a combater a infecção urinária 

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados