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Meu Filho na Escola

Suspensão do Novo Ensino Médio: especialista em educação analisa cenário

Quem analisa é a comentarista Juliana Santos

Publicado em 04 de Abril de 2023 às 17:56

Publicado em 

04 abr 2023 às 17:56
Sala de aula
Sala de aula Crédito: Shutterstock
O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta terça-feira (4) que decidiu suspender o cronograma de implementação do Novo Ensino Médio. A portaria 521 de 13 de julho de 2021, que será suspensa, foi publicada no governo Jair Bolsonaro e estabelece prazos para que políticas nacionais (como a de distribuição de livros didáticos a escolas públicas) e avaliações, como o Enem e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), sejam modificadas pelas diretrizes do Novo Ensino Médio. Este é o tema em destaque nessa edição do Meu Filho na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 04-04-23

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