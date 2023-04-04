Suspensão do Novo Ensino Médio: especialista em educação analisa cenário

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou nesta terça-feira (4) que decidiu suspender o cronograma de implementação do Novo Ensino Médio. A portaria 521 de 13 de julho de 2021, que será suspensa, foi publicada no governo Jair Bolsonaro e estabelece prazos para que políticas nacionais (como a de distribuição de livros didáticos a escolas públicas) e avaliações, como o Enem e o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), sejam modificadas pelas diretrizes do Novo Ensino Médio. Este é o tema em destaque nessa edição do Meu Filho na Escola, com a comentarista Juliana Santos. Ouça a conversa completa!