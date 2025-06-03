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Meu Filho Na Escola

Sobrecarga de trabalho de professores; como é a realidade hoje em sala de aula?

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 03 de Junho de 2025 às 17:45

Publicado em 

03 jun 2025 às 17:45
Professor
Professor Crédito: Pexels
Nos últimos dias foi destaque no noticiário a informação da morte da professora Silvaneide Monteiro Andrade, de 56 anos, que morreu na sexta-feira (30/5), após sofrer um mal súbito dentro do Colégio Estadual Jayme Canet, no bairro Xaxim, em Curitiba (PR). Ela lecionava língua portuguesa na unidade e passou mal durante uma reunião com a equipe pedagógica e representantes. Após a morte, a APP Sindicato anunciou uma “greve de plataformas” a partir de segunda-feira (2). Segundo informações do sindicato, Silvaneide teria sido chamada pela equipe pedagógica e cobrada relativo ao cumprimento das metas com o uso das plataformas. Que reflexão podemos ter desse caso? A comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto nesta edição de "Meu Filho Na Escola". Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 03-06-25

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