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Meu Filho na Escola

Sisu: como aumentar a chance de conquistar uma vaga

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 21 de Janeiro de 2025 às 17:39

Publicado em 

21 jan 2025 às 17:39
Sisu 2025 abriu suas inscrições na última sexta-feira (17)
Sisu 2025 está com inscrições abertas até esta terça-feira (21) Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
As inscrições para o SISU (Sistema de Seleção Unificada) 2025 estão abertas e acontecem até as 23h59 desta terça-feira (21). Essa é uma plataforma do Ministério da Educação (MEC) que centraliza o processo de ingresso em instituições públicas de ensino superior no Brasil. Ele utiliza as notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção, permitindo que os candidatos se inscrevam para vagas em universidades federais, estaduais, institutos e centros tecnológicos. Já se inscreveu? Atenção: o Sisu considerará as duas opções que estiverem marcadas às 23h59 desta sexta-feira (24). Ou seja: se quiser mudar, a hora é agora. Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 21-01-25

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