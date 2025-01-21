Sisu: como aumentar a chance de conquistar uma vaga

As inscrições para o SISU (Sistema de Seleção Unificada) 2025 estão abertas e acontecem até as 23h59 desta terça-feira (21). Essa é uma plataforma do Ministério da Educação (MEC) que centraliza o processo de ingresso em instituições públicas de ensino superior no Brasil. Ele utiliza as notas obtidas pelos estudantes no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) como critério de seleção, permitindo que os candidatos se inscrevam para vagas em universidades federais, estaduais, institutos e centros tecnológicos. Já se inscreveu? Atenção: o Sisu considerará as duas opções que estiverem marcadas às 23h59 desta sexta-feira (24). Ou seja: se quiser mudar, a hora é agora. Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos fala sobre o assunto. Ouça a conversa completa!