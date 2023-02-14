Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Meu Filho na Escola

Será que todos aprendem da mesma forma? O que saber sobre métodos de estudo

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 14 de Fevereiro de 2023 às 17:57

Publicado em 

14 fev 2023 às 17:57
Escola, alunos, estudantes
Métodos de estudo podem ajudar crianças, adolescentes e jovens Crédito: Freepik
O ano letivo começou e muita gente já está pensando no resultado. Passar naquele vestibular dos sonhos, concluir a graduação ou até mesmo conquistar a média e se livrar daquela disciplina complicada. Mas o processo pode ser até mais importante que o resultado final. Nesta edição do Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos tem como foco os métodos de estudo. Alguns precisam fichar textos, fazer resumos. Outros têm que assistir a vídeos e ouvir podcast. Cada um desenvolve seu método de acordo com sua forma de aprendizagem, segundo a professora. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 14-02-23

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Análise: Trump precisa que a guerra termine, mas o Irã não desiste
Imagem de destaque
Quem é Daniel Perez, indicado por Trump para ser embaixador dos EUA no Brasil
Imagem de destaque
Câmara de Vila Velha elege novo presidente para o biênio 2027/2028

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados