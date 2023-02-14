Será que todos aprendem da mesma forma? O que saber sobre métodos de estudo

O ano letivo começou e muita gente já está pensando no resultado. Passar naquele vestibular dos sonhos, concluir a graduação ou até mesmo conquistar a média e se livrar daquela disciplina complicada. Mas o processo pode ser até mais importante que o resultado final. Nesta edição do Meu Filho na Escola, a comentarista Juliana Santos tem como foco os métodos de estudo. Alguns precisam fichar textos, fazer resumos. Outros têm que assistir a vídeos e ouvir podcast. Cada um desenvolve seu método de acordo com sua forma de aprendizagem, segundo a professora. Ouça a conversa completa!