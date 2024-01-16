Saiu o resultado do Enem! O que eu faço agora?

Enem Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Nesta edição de "Meu Filho Na Escola", a comentarista Juliana Santos debate dois assuntos que repercutiram nacionalmente nos últimos dias e que impactam as escolas: o resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a tipificação de bullying e cyberbullying como crimes hediondos.

Nesta terça (16), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O desempenho nas provas é avaliado em notas que permitem a entrada dos concorrentes em universidades pelo país. Agora que as notas estão em mãos, qual o próximo passo?

Outro assunto de destaque é que, na última segunda (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que tipifica as práticas de bullying e cyberbullying como crimes hediondos, ou seja, como crimes inafiançáveis. Sendo assim, as condutas agora são definidas por leis como atos de "intimidação, humilhação ou discriminação" e passam a constar no Código Penal, com pena de multa.