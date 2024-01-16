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Meu Filho Na Escola

Saiu o resultado do Enem! O que eu faço agora?

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 16 de Janeiro de 2024 às 17:33

Publicado em 

16 jan 2024 às 17:33
Enem
Enem Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
Nesta edição de "Meu Filho Na Escola", a comentarista Juliana Santos debate dois assuntos que repercutiram nacionalmente nos últimos dias e que impactam as escolas: o resultado das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a tipificação de bullying e cyberbullying como crimes hediondos. 
Nesta terça (16), o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O desempenho nas provas é avaliado em notas que permitem a entrada dos concorrentes em universidades pelo país. Agora que as notas estão em mãos, qual o próximo passo?
Outro assunto de destaque é que, na última segunda (15), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou a lei que tipifica as práticas de bullying e cyberbullying como crimes hediondos, ou seja, como crimes inafiançáveis. Sendo assim, as condutas agora são definidas por leis como atos de "intimidação, humilhação ou discriminação" e passam a constar no Código Penal, com pena de multa. 
Meu Filho na Escola - 16-01-24

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