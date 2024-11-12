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Meu Filho na Escola

Reta final de mais um ano letivo; como manter a disciplina dos estudantes

A análise é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 12 de Novembro de 2024 às 17:52

Publicado em 

12 nov 2024 às 17:52
Estima-se que entre 6% e 7% dos brasileiros em idade escolar possuem discalculia
Educação Crédito: Getty Images
Nesta edição do Meu Filho Na Escola, a comentarista Juliana Santos responde a uma dúvida comum nessa época de final de ano. Na reta final dos estudos e para os alunos que já "passaram" de ano, isso pode trazer um sentimento de "liberdade" e, por consequência, de indisciplina? "Por que ainda ir pra aula, se já passei de ano?", alguns alunos podem se questionar. "Nesse cenário, o ideal é investir em experimentação que sejam capazes de atender os que precisam de nota e envolvam os que ainda não passaram", explica a comentarista. Ouça a conversa completa!
CBN - CBN Meu Filho Na Escola - 12-11-24

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