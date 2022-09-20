Resultados do Ideb: na pandemia, aprendizagem cai nas escolas do país

Em meio à pandemia, com escolas fechadas e ensino remoto, o Brasil registrou piora no aprendizado de estudantes. A etapa que sofreu o maior impacto foi a da alfabetização, medida no 2º ano do ensino fundamental. Os resultados são do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) 2021 e do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2021, divulgados pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).
Nesta edição do Meu Filho Na Escola, Juliana Santos aborda como esses resultados expuseram a queda nas notas dos estudantes. "Ficam, então, evidentes os desafios para a educação neste contexto de pós-pandemia: (I) compensação de perdas de aprendizagem; (II) revisão de currículo para alinhamento à BNCC; (III) interesse, engajamento e permanência dos estudantes; (IV) formação continuada dos professores e (V) a inserção da cultura digital". Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 20-09-22