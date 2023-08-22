'Quebrar ovo na testa de criança': especialista alerta para trend que viralizou no TikTok

Nas últimas semanas, vídeos de pais e responsáveis quebrando ovos na testa de crianças virou trend no TikTok. Mas o que parece ser uma brincadeira inocente desperta alertas sobre exposição nas redes sociais, incentivo a comportamento vexatório e até violência. Será que tudo que vemos na internet devemos reproduzir em casa? Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. "Como responsáveis, orientamos crianças e adolescentes a terem cuidado com conteúdos e sua reprodução. Contudo, esta semana vimos viralizar a 'brincadeira' do ovo. Brincadeiras que trazem algum tipo de violência precisam ser questionadas e acabam sendo levadas para a escola e outros ambientes", explica. Ouça a conversa completa!