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Meu Filho Na Escola

'Quebrar ovo na testa de criança': especialista alerta para trend que viralizou no TikTok

A explicação é da comentarista Juliana Santos

Publicado em 22 de Agosto de 2023 às 17:37

Publicado em 

22 ago 2023 às 17:37
Tik Tok: bom ou ruim para a educação?
Tik Tok Crédito: Pexels
Nas últimas semanas, vídeos de pais e responsáveis quebrando ovos na testa de crianças virou trend no TikTok. Mas o que parece ser uma brincadeira inocente desperta alertas sobre exposição nas redes sociais, incentivo a comportamento vexatório e até violência. Será que tudo que vemos na internet devemos reproduzir em casa? Este é o tema em destaque nesta edição do Meu Filho Na Escola, com a comentarista Juliana Santos. "Como responsáveis, orientamos crianças e adolescentes a terem cuidado com conteúdos e sua reprodução. Contudo, esta semana vimos viralizar a 'brincadeira' do ovo. Brincadeiras que trazem algum tipo de violência precisam ser questionadas e acabam sendo levadas para a escola e outros ambientes", explica. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 22-08-23

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