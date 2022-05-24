Depois de falar sobre a função do pedagogo, nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos aborda qual é o papel do coordenador no ambiente escolar. Ouça:
Meu Filho na Escola - 24/05/2022
Publicado em 24 de Maio de 2022 às 16:23
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