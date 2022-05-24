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Meu Filho na Escola

Qual é o papel do coordenador no ambiente escolar

Ouça as explicações da professora e gestora educacional Juliana Santos

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 16:23

Publicado em 

24 mai 2022 às 16:23
Escola, sala de aula
Escola, sala de aula Crédito: Pixabay
Depois de falar sobre a função do pedagogo, nesta edição do Meu Filho na Escola, Juliana Santos aborda qual é o papel do coordenador no ambiente escolar. Ouça:
Meu Filho na Escola - 24/05/2022

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