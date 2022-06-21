Qual é o papel das escolas no combate ao abuso sexual de crianças

"A criança manifesta que sofre abusos quando está na escola triste, desanimada, com medo, querendo ficar sozinha. É aí que olhar atento dos profissionais pode dar lugar a uma escuta que revela abusos sexuais e psicológicos sofridos em casa e em outros ambientes". Este é o tema desta edição do quadro Meu Filho na Escola, com Juliana Santos. A comentarista explica que é papel da escola apoiar a crianças, contar para a família e acionar as autoridades para que protejam essa criança. Ouça:
Meu Filho na Escola - 21/06/2022