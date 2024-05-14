Provas do Enem 2024 serão em 3 e 10 de novembro; tire suas dúvidas!

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Conforme divulgado no Diário Oficial da União, na segunda-feira (13), as inscrições vão de 27 de maio a 7 de junho, e devem ser feitas na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De acordo com o edital, as inscrições começam no próximo dia 27 e vão até 7 de junho. A inscrição deve ser realizada pelo endereço enem.inep.gov.br/participante. A taxa de inscrição (R$ 85) deve ser paga de 27 de maio até 12 de junho. As solicitações para tratamento por nome social e para atendimento especializado devem ser apresentadas até 7 de junho. Nesta edição do "Meu Filho Na Escola", a comentarista Juliana Santos fala sobre a prova. Ouça a conversa completa!