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Meu Filho Na Escola

Provas do Enem 2024 serão em 3 e 10 de novembro; tire suas dúvidas!

Ouça os comentários de Juliana Santos

Publicado em 14 de Maio de 2024 às 16:53

Publicado em 

14 mai 2024 às 16:53
Provas do Enem serão realizadas em 3 e 10 de novembro, segundo Inep
Provas do Enem serão realizadas em 3 e 10 de novembro, segundo Inep Crédito: Agência Brasil
O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 será aplicado nos dias 3 e 10 de novembro. Conforme divulgado no Diário Oficial da União, na segunda-feira (13), as inscrições vão de 27 de maio a 7 de junho, e devem ser feitas na Página do Participante do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De acordo com o edital, as inscrições começam no próximo dia 27 e vão até 7 de junho. A inscrição deve ser realizada pelo endereço enem.inep.gov.br/participante. A taxa de inscrição (R$ 85) deve ser paga de 27 de maio até 12 de junho. As solicitações para tratamento por nome social e para atendimento especializado devem ser apresentadas até 7 de junho. Nesta edição do "Meu Filho Na Escola", a comentarista Juliana Santos fala sobre a prova. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 14-05-24

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