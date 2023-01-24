Professores voltando às aulas: hora de preparar o planejamento!

As famílias estão terminando de comprar material, as crianças começam a ansiedade de voltar às aulas e os professores iniciam seus planejamentos. É hora de sintetizar o que foi, para construir jornadas diferentes para os estudantes e com muito significado. A pergunta é: como orientar o professor em momento de formação para estar com alunos tão diversos? Tema para Juliana Santos e para o diretor executivo de escola de Educação Básica, Cristiano Carvalho, nesta edição do Meu Filho na Escola. Ouça a conversa completa!