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Meu Filho na Escola

Professores voltando às aulas: hora de preparar o planejamento!

Ouça a conversa completa com a comentarista Juliana Santos e o diretor executivo de escola de Educação Básica, Cristiano Carvalho

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 17:49

Publicado em 

24 jan 2023 às 17:49
Sala de aula, escola, professor, aluno, estudante
Sala de aula, escola, professor, aluno, estudante Crédito: Pexels
As famílias estão terminando de comprar material, as crianças começam a ansiedade de voltar às aulas e os professores iniciam seus planejamentos. É hora de sintetizar o que foi, para construir jornadas diferentes para os estudantes e com muito significado. A pergunta é: como orientar o professor em momento de formação para estar com alunos tão diversos? Tema para Juliana Santos e para o diretor executivo de escola de Educação Básica, Cristiano Carvalho, nesta edição do Meu Filho na Escola. Ouça a conversa completa!
Meu Filho na Escola - 24-01-23

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